في سوريا… لا انخفاض بأسعار مشتقات النفط رغم تراجعها عالمياً

2020/04/26 | 19:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط في الحكومة السورية، أنها لا تعتزم تخفيض أسعار المشتقات النفطية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً، وحجة الحكومة هي “الدعم المخصص للنفط”.وقال وزير #النفط “علي غانم” في تصريحات نشرها موقع…

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