حاكم نيويورك: تسجيل 367 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/26 | 19:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، عن تسجيل 367 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في تراجع ملموس لهذا المعدل في الولاية على أساس يومي مقارنة مع الأيام الماضية.وقال الحاكم سجلنا 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات انخفض إلى ألف إصابة يوميا.وأكد حاكم نيويورك: “إن الانخفاض بعدد الإصابات بكورونا […]

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