2020/04/26 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).