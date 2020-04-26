ترشيح وكيل وزارة التخطيط الحالي لحقيبة التجارة بحكومة الكاظمي

2020/04/26 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشفت النائب عن تحالف القوى منار عبد المطلب، الاحد، ترشيح ماهر حمادي لحقيبة وزارة التجارة والذي يشغل حاليا منصب وكيل ووزارة التخطيط.وقالت عبد المطلب لـ/المعلومة/ ان “الكتل السياسية رشحت وبقوة وكيل وزير التخطيط ماهر حمادي لحقيبة وزارة التجارة في حكومة الكاظمي”.واضافت ان “هناك تأييدا كبيرا من بعض الكتل لتولي حمادي التجارة فيما […]

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