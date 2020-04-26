مجلس القبائل السورية: المقاومة ضد المحتل الأمريكي تنطلق من شرق الفرات

2020/04/26 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال الشيخ محمد الفارس الطائي، نائب رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية، إن “تصدي سكان قرى ريف القامشلي، شمالي محافظة الحسكة، لمحاولات المحتل الأمريكي وأعوانه في اقتحام القرى الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، هي بداية ولادة حقيقة لمشروع المقاومة الشعبية في منطقة شرق الفرات”.وبرزت خلال الأشهر الأخيرة ولادة مقاومة […]

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