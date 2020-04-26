2020/04/26 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن اطلاقها نافذة الكترونية لإنجاز معاملات ذوي الإعاقة تجنباً لمراجعتهم في ظل تفشي فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اطلقت نافذة الكترونية عبر الموقع الرسمي لإنجاز معاملات الاشخاص ذوي الاعاقة".وبينت ان "الهدف من ذلك منع مراجعة الأشخاص من ذوي الاعاقة لمقر الهيئة وفروعها حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للملامسة والمخالطة والاحتكاك، وخاصة ان اغلب المراجعين غير ملتزمين باجراءات الوقاية الصحية في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا".ولفتت الى انه "بإمكان الاشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من خدمات الهيئة الاستفسار عن طريق النافذة الالكترونية من المنزل مساواة بباقي دول العالم المتقدم".

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