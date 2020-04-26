الراسمالية المالية الى اين؟ - ثائر سالم

2020/04/26 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_سالم وممثلوا التاج الانكليزي في الخارج، يصرحون هنا بدون مواربة، ان التغيير الجذري في العلاقات القائمة بين الرأسمال والعمل ، هو ملموس ومحتوم، في المانيا وفرنسا، كما_ في الدول المتمدنة في القارة الاوربية بالدرجة ذاتها، كما في انكلترا .



وفي وقت واحد مع هذا كان السيد أويد، نائب رئيس الولايات المتحدة، في امريكا الشمالية، قد اعلن في اجتماع عام على الطرف الاخر من المحيط الاطلسي، : بعد تصفية العبودية، يرد على ......





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