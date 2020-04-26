ترامب يوسع حربه على منظمة الصحة العالمية بحثا عن كبش فداء لفشله

2020/04/26 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت صحيفة واشنطن بوست ان الرئيس الامريكي هاجم مجددا منظمة الصحة العالمية بقوة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي لتفادي الانتقادات الموجهة إليه لفشله في التعامل مع جائحة فايروس كورونا.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الاجراءات التي اتخذها ترامب ضد منظمة الصحة العالمية تتجاوز تعليق المساعدة نقلاً […]

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