ارتفاع مؤشر إصابات كورونا في العراق إلى 57 حالة ولليوم الثاني بغداد تتصدر القائمة

2020/04/26 | 20:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي لإصابات ووفيات كورونا في العراق خلال اليوم الأحد، 26 نيسان.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز” أنه “تم فحص (٣٠٧٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧١٤٧١)”.وأضافت أنها “سجلت […]

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