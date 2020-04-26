“أزارو” بين شد الأهلي المصري وجذب الدفاع الجديدي المغربي

2020/04/26 | 20:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةقال نادي الدفاع الحسيني الجديدي المغربي، أنه سيتقديم بشكوى ضد النادي الأهلي المصري في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب لاعبه السابق وليد أزارو.قال نادي الدفاع الحسيني الجديدي المغربي، أنه سيتقديم بشكوى ضد النادي الأهلي المصري في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب لاعبه السابق وليد أزارو.وبحسب صحيفة “LE360” المغربية، هدد النادي المغربي […]

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