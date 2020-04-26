أكبر تراجع لوفيات الوباء بإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا

2020/04/26 | 20:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، وفاة 413 مصابا إضافيا بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20732.ويعدّ هذا الرقم الأدنى للوفيات اليومية في المملكة المتحدة منذ 31 آذار/مارس.بينما في إسبانيا، أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 288 مصاباً في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو الرقم الأدنى منذ 20 آذار/مارس، وفق ما أعلنت […]

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