كربلاء تعلن خلوها من أي إصابة جديدة بكورونا وشفاء المصابين بالفيروس لديها

2020/04/26 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة كربلاء، عن خلوها من تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مشيرة الى تماثل احد المصابين لديها للشفاء.وقالت الدائرة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن “المحافظة لم تُسَجل اليوم أية حالة إصابة بفيروس كورونا المُستجد، علماً أن الجهات الصحية المُختصة في الدائرة أرسلت 65عينة للفحص المختبري […]

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