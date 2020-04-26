اوبك انتهت.. وسيكتب العرب على قبره “النفط خرج ولم يعد.. وبترودولاراته خرجت ترانزيت ولم تحصل على اقامة”

2020/04/26 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.عبد الحي زلوم… أحضر جورج بيسيل ((George Bissell يوما زجاجة بها سائل أسود يطفوا على سطح الأرض من شقوق صخرية في ولاية بنسلفانيا سماه الأوائل بالبترول.مع عدد من المستثمرين قرر بيسيل دراسة امكانية استخراج مادة سائلة تصلح كسائل للاضاءة ، وفوّض أستاذاً في الكيمياء من جامعة ييل (Yale University)، وهو البروفيسور […]

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