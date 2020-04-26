الصحة تسجل 57 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/26 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

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