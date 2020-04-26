بالفديو: ياسمين صبري،،ممثل كبير قال لي “سيبي التمثيل” في أول ظهور

2020/04/26 | 20:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حملت الايام الاولى من رمضان، ردود فعل ليست كما تمنتها الممثلة المصرية ياسمين صبري، اذ تعرضت صبري لانتقادات بسبب ادائها في مسلسل فرصة ثانية.المخرج المصري مجدي الهواري، انتقد أدائها في مسلسل “فرصة ثانية”، مستعينا بفيديو لها قالت فيه إن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، نصحها بترك التمثيل.ونشر الهواري الفيديو المذكور […]

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