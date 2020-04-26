2020/04/26 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأحد، تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان عن وزارة الصحة: “تم تسجيل 2357 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 110130، وتم تسجيل 99 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 2805، كما تم شفاء 3558 ما يرفع إجمالي المتعافين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 20 يوما) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 20 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).