نائب مستقل لـ”العهد”: أغلب الوزراء الذين قدمهم الكاظمي تم رفضهم والأخير تعهد بإعادة النظر بهم

2020/04/26 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد النائب المستقل، عامر الفائر، اليوم الأحد، أن اغلب الوزراء الذين قدمهم المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، مصطفى الكاظمي تم رفضهم، مبينا أن الأخير تعهد بإعادة النظر بهم.وقال الفائز في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “الكتل الشيعية أعطت الكاظمي صلاحيات اختيار الوزراء لكنها تفاجأت بإصرار الكرد والسنة التمسك بمرشحيهم”.وأضاف أن “اخر […]

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