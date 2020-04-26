السعودية: 1223 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة. وتعافي 2357

2020/04/26 | 20:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي اليوم الأحد، تسجيل 1223 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17522، مؤكدا ارتفاع حالات التعافي إلى 2357.إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الصحة السعودية في مؤتمره اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أن هناك 15026 إصابة نشطة بينها 115 حالة حرجة.وأشار […]

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