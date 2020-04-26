2020/04/26 | 21:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اكد وزير الصحة جعفر صادق علاوي، الاحد، ان العراق نجح وحقق انجاز في سيطرته على فيروس كورونا لغاية الان رغم الامكانات البسيطة.وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده لافتتاح ردهة عزل المصابين بكورونا في قضاء الهندية بكربلاء وحضرته /المعلومة/، ان “ العراق ورغم الامكانات البسيطة تمكن من تحقيق انجاز ونجاح بالسيطرة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يحذر من دخول اعداد كبيرة من الوافدين من الدول الاوربية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يحذر من دخول اعداد كبيرة من الوافدين من الدول الاوربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).