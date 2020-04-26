بعد تسجيل 17 اصابة بكورونا اليوم.. صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات وتوزيعها الجغرافي

2020/04/26 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة الرصافة: تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا وقد نلجأ للحظر المناطقي الشامل للحد من انتشار المرض

#اعلامصحةالرصافةاعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 17 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بين ان الحظر المناطقي الشامل خيار مطروح بقوة قد نلجأ اليه للحد من انتشار المرض.

وقال الدكتور الساعدي ان صحة الرصافة سجلت 17 اصابات جديدة بينهم 7 اصابات من عائلة واحدة شخصت في مستشفى الشهيد الصدر خلال حملات المسح الوبائي الفعال في مدينة الصدر ".

واضاف ان "الحالات السبعة هي لامرأتين بعمر 54 و 35 سنة وثلاثة من الفتيان بعمر 11و 14 و18 عام ورجل بعمر 40 سنة ورجل عمره 70 سنة "، مشيرا الى ان "الحالات الثلاث الاخرى من مدينة الصدر هي لرجل بعمر 43 سنة محلة 556 ورجل بعمر 47 سنة محلة 524 ورجل بعمر 43 سنة محلة 799 شخصت ثلاثتها بمستشفى الشهيد الصدر".

وافاد ان "الحالات الاخرى من بينهم ثلاثة اشقاء بعمر 39 و 41 و45 من مدينة الصدر الاورفلي محلة 555 تم تشخيص حالتهم بمستشفى الشيخ زايد "، مشيرا الى ان "الاربع حالات الاخرى شخصت بمستشفى الامام علي (ع) ثلاثة منهم من مدينة الصدر لرجل بعمر 27 سنة قطاع 72 وامرأة بعمر 65 سنة قطاع 42 ورجل بعمر 50 سنة محلة 560 فيما كانت الحالة الرابعة لرجل بعمر 48 البلديات محلة 742".

واوضح الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 306 توفي منهم 18 فيما اكتسب الشفاء 145 ومتبقي قيد العلاج 143 حالة".

وحذر الساعدي من "اي حالة من التهاون خصوصا في المناطق التي تشهد تسجيل اصابات"، داعيا الجهات المعنية الى "تشديد اجراءات الحظر الصحي ومنع التجمعات تجنبا لانتشار الفيروس".

واكد الساعدي ان "صحة الرصافة لديها العديد من الخيارات المطروحة للحد من انتشار الاصابات خاصة في بعض الاحياء السكنية من بينها الحظر المناطقي الشامل".انتهى

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