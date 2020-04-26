2020/04/26 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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ذي قار..



محتجون يقطعون الطرق بالاطارات المحروقة للمطالبة بتغيير قائممقام الرفاعي

يتبع ...............

بيان رسمي

صحة الرصافة: تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا وقد نلجأ للحظر المناطقي الشامل للحد من انتشار المرض

#اعلامصحةالرصافة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 17 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستج

بغداد اليوم- بغداد

رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الأحد 26-4-2020، على ما اعلنه احد النواب عن وضع قوى سياسية شيعية، فيتو على تسلم القوى السياسية الكردية، وزارات (النفط، المالية، الخارجية)، في الحكومة الجديدة.

وقال با

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في اربيل .

وذكر بيان مقتضب للوزارة، انه "تم تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل ، احدهم في كسنزان والآخر في كمب د

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