صحة كردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في اربيل

2020/04/26 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في اربيل .

وذكر بيان مقتضب للوزارة، انه "تم تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل ، احدهم في كسنزان والآخر في كمب دارشكرانه".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 محافظات.

وذكرت، الوزارة، في بيان، أن مختبراتها "فحصت 3074، نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 71471".

وأشارت إلى أن مختبراتها سجلت "اليوم 57 إصابة في العراق"، مبينة أنها موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 17، وبغداد/ الكرخ: 8، ومدينة الطب: 4، والبصرة: 8، وميسان: 2، وبابل: 10، والمثنى: 7، وصلاح الدين: 1".

ولفتت الى تسجيل "وفاة واحدة في مدينة الطب، و39 حالة شفاء"، موضحة أن حالات الشفاء، توزعت كالتالي: "بغداد/ الكرخ: 1، ومدينة الطب: 5، والنجف الأشرف، 9، والسليمانية: 2، والبصرة: 18، وميسان: 4".

وبلغ المجموع الكلي، وفقا لبيان وزارة الصحة "1820 إصابة، و87 وفاة، و1263 حالة تعافي من الفيروس".

وشددت على "تطبيق التوجيهات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل من قبل الجميع ومحاسبة المخالفين".

بيان رسمي

صحة الرصافة: تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا وقد نلجأ للحظر المناطقي الشامل للحد من انتشار المرض

#اعلامصحةالرصافة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 17 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستج

ذي قار..



محتجون يقطعون الطرق بالاطارات المحروقة للمطالبة بتغيير قائممقام الرفاعي

يتبع ...............

بغداد اليوم- بغداد

رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الأحد 26-4-2020، على ما اعلنه احد النواب عن وضع قوى سياسية شيعية، فيتو على تسلم القوى السياسية الكردية، وزارات (النفط، المالية، الخارجية)، في الحكومة الجديدة.

وقال با

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