العراق يسجل 57 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/26 | 21:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزراة الصحة العراقية، الاحد، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.​...

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