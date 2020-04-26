2020/04/26 | 21:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس-بورتو سيزاريو (إيطاليا), (أ ف ب) - اعتبر غي دروت، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ووزير الرياضة الفرنسي السابق، ان ثمة ضرورة لـ»إعادة ابتكار» نموذج الألعاب الأولمبية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد التي دفعت الى تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، معتبرا ان مشروع باريس 2024 «عفا عليه الزمن» وبات «بعيدا عن الواقع». وجاء موقف دروت، العداء السابق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير فرنسي :الأولمبياد يحتاج الى إعادة ابتكار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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