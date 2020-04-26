2020/04/26 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-‬بورتو‭ ‬سيزاريو‭ ‬‭(‬إيطاليا‭),‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬اعتبر‭ ‬غي‭ ‬دروت،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬ووزير‭ ‬الرياضة‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق،‭ ‬ان‭ ‬ثمة‭ ‬ضرورة‭ ‬لـ‮»‬إعادة‭ ‬ابتكار‮»‬‭ ‬نموذج‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬الى‭ ‬تأجيل‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬‮«‬عفا‭ ‬عليه‭ ‬الزمن‮»‬‭ ‬وبات‭ ‬‮«‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬ وجاء‭ ‬موقف‭ ‬دروت،‭ ‬العداء‭ ‬السابق‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير فرنسي :الأولمبياد يحتاج الى إعادة ابتكار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير فرنسي :الأولمبياد يحتاج الى إعادة ابتكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).