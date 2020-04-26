2020/04/26 | 21:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسطنبول-(أ ف ب) - منحت فترة هدوء في حركة السفن وحظر الصيد في إسطنبول جراء جائحة كوفيد-19 فرصة جيدة لبعض من أكثر سكان المدينة شعبية … الدلافين التي باتت تسبح بحرية في المياه الغنية بالأسماك في مضيق البوسفور بين أوروبا وآسيا.
وتخضع المدينة التركية البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة لإغلاق كامل منذ الخميس كجزء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدلافين تحتل البوسفور مستغلة الصمت المخيّم على اسطنبول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتخضع المدينة التركية البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة لإغلاق كامل منذ الخميس كجزء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدلافين تحتل البوسفور مستغلة الصمت المخيّم على اسطنبول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدلافين تحتل البوسفور مستغلة الصمت المخيّم على اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).