2020/04/26 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬منحت‭ ‬فترة‭ ‬هدوء‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬السفن‭ ‬وحظر‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬جراء‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد-19‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬لبعض‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬شعبية‭ … ‬الدلافين‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تسبح‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الغنية‭ ‬بالأسماك‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬البوسفور‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭.‬وتخضع‭ ‬المدينة‭ ‬التركية‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬لإغلاق‭ ‬كامل‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬كجزء‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدلافين‭ ‬تحتل‭ ‬البوسفور‭ ‬ مستغلة‭ ‬الصمت‭ ‬المخيّم‭ ‬على‭ ‬اسطنبول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدلافين‭ ‬تحتل‭ ‬البوسفور‭ ‬ مستغلة‭ ‬الصمت‭ ‬المخيّم‭ ‬على‭ ‬اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).