2020/04/26 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا‭ ‬تدعم‭ ‬تطبيق‭ ‬غوغل‭ ‬وآبل‭ ‬لتعقب‭ ‬المصابين فرانكفورت‭-‬‭ ‬باريس‭ ‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الأحد‭ ‬دعم‭ ‬تطبيق‭ ‬تعقّب‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬يستخدم‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬‭”‬غوغل‭”‬‭ ‬و‭”‬آبل‭”‬،‭ ‬متخلية‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬مدعوم‭ ‬ألمانياً‭ ‬قوبل‭ ‬بانتقادات‭ ‬جراء‭ ‬مخاوف‭ ‬تتعلّق‭ ‬بالخصوصية‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬الألماني‭ ‬ينس‭ ‬سبان‭ ‬وهيلغي‭ ‬براون،‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬المستشارة‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البث‭ ‬الحي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬علاج‭ ‬مضاد‭ ‬للحجر‭ ‬عند‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البث‭ ‬الحي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬علاج‭ ‬مضاد‭ ‬للحجر‭ ‬عند‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).