2020/04/26 | 21:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألمانيا تدعم تطبيق غوغل وآبل لتعقب المصابين فرانكفورت- باريس -(أ ف ب) - قررت الحكومة الألمانية الأحد دعم تطبيق تعقّب على صلة بفيروس كورونا المستجد يستخدم تكنولوجيا مدعومة من ”غوغل” و”آبل”، متخلية عن تطبيق مدعوم ألمانياً قوبل بانتقادات جراء مخاوف تتعلّق بالخصوصية. وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان وهيلغي براون، مدير مكتب المستشارة أنغيلا ميركل، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البث الحي على وسائل التواصل علاج مضاد للحجر عند نجوم الرياضة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البث الحي على وسائل التواصل علاج مضاد للحجر عند نجوم الرياضة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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