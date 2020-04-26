تسجيل 2357 إصابة و99 حالة وفاة جديدة بكورونا في تركيا

2020/04/26 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الصحة التركية في بيان "تم تسجيل 2357 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 110 آلاف و130، وتم تسجيل 99 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 2805، كما تم شفاء 3558 ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 29 ألفاً و140".وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حصيلة إصابات كورونا اليوم لأحد، هي الأدنى منذ 20 يوما، مضيفا أن أعداد المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة مستمرة في الانخفاض.

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