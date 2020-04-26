ذي قار تسجل 6 حالات شفاء من كورونا

2020/04/26 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، مساء اليوم الاحد، عن شفاء ستة من فيروس كورونا.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت وللمرة الثانية على التوالي سلامة ست حالات جديدة كانت مصابة بفيروس كورونا حيث كانت نتيجتها سالبة".وأضاف "بعد شفاء هذه الحالات يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم 41 حالة من بين 63 حالة إصابة سجلتها المحافظة".

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