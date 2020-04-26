عبد المهدي يؤكد على أهمية التعاون بين المحافظين لمواجهة وباء كورونا

2020/04/26 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، ان العراق واجه كورونا بشجاعة ونجاح بشهادة المنظمات الدولية.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عقدت اجتماعا استثنائيا، اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".واكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "العراق يواجه وباء كورونا بشجاعة ونجاح ملحوظ وبشهادة المنظمات الدولية ويتفوق على دول متقدمة في أعداد المصابين والوفيات".وأضاف "كنا من اوائل الدول التي اتخذت اجراءات وقائية واغلقنا الحدود بوقت مبكر وطبقنا حظر التجوال قبل ان تعلن منظمة الصحة العالمية تحول الفيروس الى وباء عالمي".وتابع "حرصنا على نقل العراقيين العالقين في الخارج ونحن نستقبلهم يوميا ولا يمكن ان نترك أي مواطن عراقي او نتخلى عن مسؤوليتنا رغم كل الصعوبات التي تواجهنا في هذا الملف".وأشاد عبد المهدي بـ"التكافل والتضامن والوقفة الوطنية الموحدة لجميع العراقيين ومؤسسات الدولة ومواقف المرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني والعشائر واصحاب المنابر والمحافظين وخلايا الأزمة".وشدد على "ضرورة التعاون بين المحافظين والجهات التنفيذية بشكل واسع وتفهم كون ملف مواجهة كورونا وطنيا وليس محليا وهو عالمي ايضا، وإن التفرد بالاجراءات لايعبر عن موقف صحيح".ووصف مواقف المحافظين وخلايا الأزمة بـ"الشجاعة والكبيرة التي تستحق الدعم، اضافة الى ما يقومون به وفق توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ولجنة الأمر الديواني 55".واشار الى انه "على الرغم من الاعتماد على النفط وانهيار أسعاره الا ان المواد الغذائية متوفرة والموسم الزراعي هو أحد المفاخر والمكاسب المتحققة ومعدلات الانتاج افضل من العام الماضي، ولولا هذا التقدم لواجهنا اوضاعا اكثر صعوبة، ونحن نصارح شعبنا عن التأثيرات الاقتصادية وعلينا وضع الحلول، وكيف ان هذه الصعوبات تحصل مع استمرار التصدي لعصابة داعش الارهابية".من جانبهم تحدث المحافظون عن جهود مواجهة وباء كورونا وما يتعلق بها من اجراءات وعن الاوضاع الصحية والاقتصادية والمالية في محافظاتهم، وتمت مناقشة العديد من الملاحظات والمقترحات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

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