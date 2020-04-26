لماذا تتحرّش إيران بأمريكا في هذا التوقيت؟ وهل بإمكان هذه الاخيرة الرد على هذا التحرش؟

2020/04/26 | 21:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محجوب احمد قاهري… سفن حربية إيرانية تحرّشت بسفن حربيّة أمريكيّة.ممّا أعاد التهديد المتبادل الى اعلى مستوياته بين الطرفين، الأمريكي والإيراني، لسحق أحدهما سفن الاخر.فلماذا فعلتها إيران، في هذا التوقيت، وتحرّشت بعدوّها التاريخي؟ وهل في تهديد ترامب العسكري لإيران من الجدّية بمكان لإيذاء إيران وسحق سفنها؟ في اعتقادي، إيران تحرّشت بأمريكا […]

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