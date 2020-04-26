مجلس النواب يكشف آلية التصويت على كابينة الكاظمي

2020/04/26 | 21:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الأحد، آلية التصويت على كابينة المكلف مصطفى الكاظمي في مجلس النواب".وقال الحداد في تصريح صحفي ، إن "المكلف كان من المقرر أن يعرض كابينته قبل شهر رمضان لكن بعض الأطراف السياسية سحبت تأييدها للكاظمي"، مؤكداً أن "مباحثات تشكيل الكابينة الوزارية جارية ولم تصل لغاية الآن إلى نتيجة".وتوقع الحداد بقوله "عقد جلسة منح الثقة في النصف الأول من شهر رمضان أو قبل المدة الدستورية إذا ما كان مصير الكابينة كسابقتها".ولفت إلى أن "عقد جلسة منح الثقة ليس شرطاً أن يكون فيها التصويت الإلكتروني"، لافتاً إلى أن "هنالك قاعة كبيرة في البرلمان يمكن من خلالها وضع مسافات بين النواب والمضي بعقد الجلسة".ورجح النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، في وقت سابق، حسم تشكيلة الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي خلال اليومين المقبلين، موضحاً أن أكثر الأسماء المرشحة لتسنم المناصب الوزارية حضيت بالمقبولية لدى القوى السياسية.

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