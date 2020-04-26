عبد المهدي: العراق تفوق على دول متقدمة في مواجهة كورونا بشهادة المنظمات الدولية

2020/04/26 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رأى رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأحد، أن العراق تفوق على دول متقدمة في مواجهة فيروس كورونا بشهادة المنظمات الدولية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، أن “الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، عقدت اجتماعا استثنائيا، اليوم الاحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية جدد […]

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