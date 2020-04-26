عبدالمهدي “يستعرض إنجازاته” بمكافحة كورونا ويقلل من الازمة الاقتصادية: “نجحنا بتوفير الغذاء”

2020/04/26 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، ان العراق يتفوق على دول متقدمة في قلة اعداد المصابين والوفيات بوباء كورونا، وفيما دعا المحافظين الى ضرورة التنسيق فيما بينهم، ذكر بأنه بصرف النظر عن انهيار اسعار النفط الا ان المواد الغذائية متوفرة بينما يعد الموسم الزراعي “أحد المفاخر والمكاسب”.وقال عبد […]

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