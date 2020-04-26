مستشفى متخصص بـ

2020/04/26 | 21:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مدير مستشفى متخصص بمعالجة وباء "كورونا"، اليوم الأحد، من تحول مناطق كبيرة شرقي بغداد الى بؤرة لفيروس كورونا، بسبب حظر التجوال الجزئي، وفيما بيّن أن ارتفاع الإصابات جاء أيضا بسبب دخول الوافدين العراقيين من دول انتشر فيها الوباء وادخل الملاكات الطبية في حالة انذار"، طالب خلية الازمة بإعادة تقييم الوضع مجددا.وقال مستشفى الزهراء التعليمي المتخصص بمعالجة فيروس كورونا، عباس الحسيني، في حديث لشفق نيوز، إن " هناك تخوفا من تحول مناطق كبيرة في بغداد الى بؤرة لفيروس كورونا، بسبب حظر التجوال الجزئي".وأضاف الحسيني وهو عضو خلية الازمة الصحية في العاصمة العراقية، بغداد الرصافة إن "سبب الارتفاع في عدد الاصابات هو جعل حظر التجوال بشكل جزئي وليس شاملا، وكذلك دخول العراقيين من الدول ذات الوباء العالي، وهذا الأمر أدخلنا في حالة انذار"، مطالبا خلية الأزمة الحكومية بـ "تقييم الوضع الصحي، لان هناك ارتفاعا كبيرا في عموم العراق مع وجود اصابات بحالة خطرة".وبيّن عضو خلية الازمة الحكومية ان "جانب الرصافة في بغداد، خصوصاً في مناطق شرق القناة، قد تكون قريباً بؤرة لفيروس كورونا، ولهذا يجب اعادة فرض حظر التجوال الشامل، فهناك قلت وعي لدى المواطن العراقي، فالحظر الجزئي، الحكومة جعلته لأغراض إنسانية، لكن هناك عدم احترام للإجراءات الوقائية".وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، اليوم الأحد، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في العراق سيتضح بعد منتصف شهر رمضان.

وسجل العراق 1820 إصابة بفيروس كورونا حتى مساء الاحد 26 نيسان، منها 87 حالة وفاة، و1263 حالة شفاء وذلك بعد فحص (٧١٤٧١) حالة منذ بداية تسجيل المرض في العراق في اذار الماضي

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