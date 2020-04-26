بالصور.. محتجون يحرقون الإطارات شمالي الناصرية احتجاجاً على قائممقام

2020/04/26 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مراسل "كلكامش برس" في محافظة ذي قار، مساء اليوم الأحد، بأن محتجين أحرقوا الإطارات في قضاء الرفاعي شمالي الناصرية، احتجاجا على محاولة لعودة القائممقام المستقيل.وقال المراسل إن المحتجين اضرموا النار بالإطارات على الطريق العام في الرفاعي احتجاجا على عودة القائممقام المستقيل جمال مسير، ورفضا للقائممقام الحالي المكلف بادارة القضاء، مطالبين في اختيار شخصية مهنية.

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