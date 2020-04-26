صحة كربلاء تعلن عن شفاء حالة جديدة من كورونا

2020/04/26 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الاحد، عن شفاء احد المصابين بفيروس كورونا من اهالي محافظة بابل.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "لم تُسَجل اليوم، أية حالة إصابة بفيروس كورونا، علماً بأننا، أرسلنا 65 عينة للفحص المختبري لتأكيد حالة الإصابة من عدمها، حيث وردت نتائجها سليمة، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".وأضافت ان "المُصاب من محافظة بابل، البالغ من العمر 75 عاماَ قد تماثل للشفاء، وتتم الان تهيئة بعض الأمور الخاصة بمُغادرته ردهة الحُمَيات في المدينة الطبية".

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