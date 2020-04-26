اثناء الإفطار.. مصدر امني لـ”العهد نيوز”: داعش يقتل مسؤول محلي ويخطف ابنه في الانبار

2020/04/26 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني، اليوم الاحد، عن مقتل احد اعضاء مجلس ناحية الوليد في محافظة الانبار وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ان داعش الارهابي قتل طلال العبسي احد اعضاء مجلس ناحية الوليد” واضاف الى ان مقتله جاء “في هجوم مسلح على منزله اثناء الافطار وخطف ابنه ومن ثمة قتل العبسي”.انتهى/6

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