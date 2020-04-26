برشلونة يؤجل تجديد عقد شتيغن

2020/04/26 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت صحيفة “سبورت” الاسبانية، الاحد، أن نادي برشلونة قرر تأجيل تمديد عقد حارسه الألماني تير شتيغن.

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