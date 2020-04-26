عمليات بغداد: القبض على أكثر من 31 الف مخالف للحظر

2020/04/26 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على أكثر من 31 الف مخالف لحظر التجوال.

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