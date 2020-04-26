قضاء كفري يخفف اجراءات حظر تجوال كورونا

2020/04/26 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء كفري باقليم كوردستان، جلال نوري، عن اتخاذ القضاء اجراءات للحظر الليلي فقط لخلوه من الاصابة بفيروس كورونا، فيما اشار الى ان اجراءات خلية الازمة حققت نتائج ايجابية.وقال نوري لشفق نيوز "ان خلية الازمة في كفري وبالتنسيق مع حكومة كوردستان اقرت تنفيذ حظر تجوال ليلي يبدأ من الساعة السادسة مساء"، مشيرا الى عدم تسجيل أي اصابات بكورونا في كفري بأستثناء شخص من خارج القضاء عائد من روسيا جرى حجره في حدود القضاء لمنع ملامسة أي من المواطنين.واشاد نوري "بالتزام اهالي كفري باجراءات وتوصيات خلية الازمة في القضاء وخلية كوردستان التي اثمرت عن نتائج ايجابية كبيرة".وفي سياق منفصل كشف نوري عن اقرار حكومة كوردستان تنفيذ حزمة من المشاريع في القضاء الا ان الازمة الحالية ارجأت المباشرة بالمشاريع.

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