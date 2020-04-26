2020/04/26 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيدلي ‘متشائم’ من بقاء عبدالمهدي: وجوه ستختفي.. ومواقع قوى ستتهاوى! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 22:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيدلي ‘متشائم’ من بقاء عبدالمهدي: وجوه ستختفي.. ومواقع قوى ستتهاوى!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيدلي ‘متشائم’ من بقاء عبدالمهدي: وجوه ستختفي.. ومواقع قوى ستتهاوى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).