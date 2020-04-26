2020/04/26 | 22:26 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو "واثق" من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 22:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو "واثق" من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو "واثق" من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).