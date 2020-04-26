داخلية كردستان تصدر تعليمات وتحذر : الموقف الوبائي يصدر من الجهات المسؤولة حصرا

2020/04/26 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، مساء الاحد، قررات مضافة للحد من تفشي فيروس كورونا في الاقليم .وذكر بيان للوزارة، انه"بعد البيانات السابقة الخاصة بمواجهة تفشي وباء كورونا ، ومن اجل حماية الامن الصحي لاقليم كردستان، وبعد اجراء التقييم والمتابعة للايام السابقة ، فقد اصدرنا مجموعة قررات منها ان وزارة الصحة مازالت تؤكد على ان مخاطر انتشار وباء كورونا مازالت مستمرة ، لذلك لايجوز لرؤساء او اعضاء غرف العمليات الادلاء بالتصريحات التي تقود لفتور المواطنين في تنفيذ تعليمات الوقاية، محذرة من اي شخص يدلي بمثل تلك التصريحات سيتحمل المسؤولية" .واضافت ان "صلاحية اعادة فتح الاماكن الخدمية والتجارية في المحافظات والادارات المستقلة الممنوحة للمحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة يجب الاّ تكون سببا في التقصير في اجراءات الوقاية".وشدد البيان على ان " تكون المسافة بين الاشخاص في جميع الاماكن مالا يقل عن 1.5 مترا مع ارتداء الكمامات والقفازات من قبل المواطنين واصحاب المحال الخدمية والتجارية".كما دعا البيان غرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة ، الى "مراجعة كاملة لتنفيذ الاجراءات الوقائية واغلاق المحال غير الملتزمة".

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