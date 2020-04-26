ديالى تكشف تفاصيل قصف “ام الحنطة”.. الرابع خلال 2020

2020/04/26 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول محلي في ديالى، الاحد، عن تفاصيل قصف قرية زراعية محررة شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية جلولاء (60كم شمال شرق بعقوبة) يوسف يعقوب في حديث لـ/ المعلومة/، ان “5 قذائف هاون سقطت في محيط قرية ام الحنطة شرقي جلولاء دون اي اصابات لافتا الى ان القصف هو الرابع من نوعه للقرية […]

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