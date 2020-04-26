الزراعة تحذر من جهات تمارس سياسة الإغراق و تهدد حماية المنتوج الوطني

2020/04/26 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الزراعة الاجهزة الامنية الى أخذ دورها الوطني من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي، فيما حذرت من جهات تمارس سياسة الإغراق و تهدد حماية المنتوج الوطني .

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