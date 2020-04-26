عمليات بغداد: القبض على 31385 مخالفاً لحظر التجوال

2020/04/26 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على 31385 مخالفاً لحظر التجوال.

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