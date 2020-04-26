قائممقام الرطبة لـ”العهد نيوز”: وفاة مسؤول محلي متأثرا بجراحه اثر مهاجمة منزله من قبل مسلحين

2020/04/26 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي اليوم الاحد، عن وفاة مسؤول محلي سابق في حكومة الانبار المحلية متأثرها بجراحه اثر مهاجمة منزله من قبل مجموعة ارهابية من خلايا مجرمي داعش.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” عضو المجلس المحلي السابق طلال مطر توفي (الان) في مستشفى قضاء الرطبة غربي الانبار، متأثرا بجراحه اثر […]

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