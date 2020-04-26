مجزرة بحق النساء يجب ان تتوقف فوراً! - فارس محمود

2020/04/26 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود تعصف بالعالم كورونا.



فيما تعصف بالعراق كورونتان للاسف.



ان كانت الاولى معلومة وتتخذ الناس التدابير بوجهها، فالثانية مغطاة لايلتفت لها احد، ولكنها تحصد بالاجساد الطرية للفتيات والنساء.



انها كورونا النزعة الذكورية والابوية المقيتة.



كورونا مع فرقين اثنين! مع الاول، اعين العالم كلها متسمرة على كل وسائل الاعلام ليعرف "هل وجد لقاح" و"متى يكتشف لقاح له" والخ، بيد ان الثاني لاتسأل الاغلبية ماهو لقا ......





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