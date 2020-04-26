عن القراءات المزعومة للقرآن الكريم - أحمد صبحى منصور

2020/04/26 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :د .



مصطفى إسماعيل حماد المالكى من أعمدة موقع أهل القرآن ، كتب لى : ( تتميز قراءة حفص بخلوها من الغريب والشاذ ،ولكن هناك كلمتان جاءتا فى بعض القراءات بوضع أراه الأقرب للصواب، الأولى فى سورة الأعراف فى عبارة (عذابى أصيب به من أشاء) فقد جاءت فى بعض القراءات(عذابى أصيب به من أساء)، وهى تتفق أكثر مع العدل الإلهى, وكذلك فى آخر سورة الأنبياء(قال رب احكم بالحق) والتى تجعل العبد يأمر ربه أن يحكم ......





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