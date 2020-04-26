النقل تعلن أكمال تأهيل واعادة تنصيب جسر سعد الغارق شمال البصرة

2020/04/26 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ البصرة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، أكمال تأهيل واعادة تنصيب جسر سعد الغارق في منطقة الزريجي شمال البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "انتهت من اخر مرحلة لتأهيل جسر سعد الغارق في منطقة الزريجي شمال البصرة إثر التقلبات الجوية والعاصفة الرعدية الأخيرة واعادة تنصيبه وأعادته للخدمة من جديد".

وبينت أن "ذلك جاء بناءً على استجابة وزير النقل عبدالله لعيبي لمناشدة اهالي المنطقة وتوجيه شركة الموانئ العراقية المباشرة باعادة الجسر الى الخدمة وتنظيف المياه من الغوارق العالقة بها".

واوضحت أنه "تم أنتشال الجسر بواسطة الرافعة العملاقة GROVE بقدرة 150 طن على الجنيبة ابا ذر من قبل اليات وملاكات موانئ العراق بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وأبناء المنطقة خدمةًو تلبية لنداء أهالي المنطقة".

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